La principal hipòtesi dels Mossos d'Esquadra és que l'explosió a l'Hotel Petit Palace de Barcelona d'aquest dilluns al migdia hauria estat causada per material de focs artificials que s'ha llançat a la zona de la plaça del Pi, segons informen fonts del cos policial. Els Mossos d'Esquadra han descartat el mòbil terrorista. L'explosió en aquest hotel situat al carrer de la Boqueria, a tocar de la Rambla, no ha causat ferits greus ni danys estructurals a l'edifici, segons indiquen els Mossos. Al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tampoc li consten ferits. L'avís de la deflagració ha estat cap a les 12 del migdia i els Mossos han acordonat la zona per establir un perímetre de seguretat, que s'ha aixecat cap a les 2.

El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha explicat que "s'han ajuntat diversos factors", en unes declaracions recollides per Betevé. Batlle ha indicat que s'han tirat "petards" per les festes de Sant Roc a l'Església del Pi i que això ha coincidit amb un "petit accident domèstic" en una habitació d'hotel d'una persona que ha sortit "lleugerament ferida" al carrer. "S'ha ajuntat tot plegat", ha conclòs el tinent d'alcaldia a Betevé.

Davant de l'avís d'una explosió, els Mossos han treballat en un primer moment amb totes les hipòtesis sobre la taula, també la d'un atemptat terrorista. Per això el dispositiu inicial ha estat ampli i alguns dels agents han acudit a la zona amb armes llargues, que és un dels elements més visibles de l'operatiu antiterrorista. Aquesta explosió ha coincidit amb la vigília del 17 d'agost, quan es compliran quatre anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, i pràcticament a la mateixa zona on va acabar el trajecte mortal de la furgoneta a la Rambla.

Han treballat a la zona agents d'Investigació, de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), de la Brigada Mòbil (BRIMO) i de Seguretat Ciutadana. També hi han acudit Bombers de Barcelona i unitats del SEM. Poc després d'una hora d'haver rebut l'avís, però, els Mossos han informat que la principal hipòtesi de treball se centrava en la del material pirotècnic i els agents s'han començat a retirar de la zona. L'hotel ha recuperat la normalitat cap a les 2 del migdia.