El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va parlar dilluns amb el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, i va oferir Catalunya per acollir tants refugiats i refugiades de l'Afganistan «com faci falta». Així ho ha explicat Aragonès en una entrevista a l'ACN aquest dimarts, on assegura que tota la xarxa catalana d'espais d'acollida s'ha posat a disposició per afrontar l'«emergència humanitària», provocada pel control dels talibans al país. El president també reclama que s'accelerin tots els tràmits per reconèixer el dret a l'asil de les persones refugiades a Catalunya. Tot i que no va concretar xifres amb Sánchez, Aragonès ha asseverat que Catalunya «assumeix les seves obligacions internacionals», també en matèria humanitària.

«Tenim una obligació humanitària davant la situació a l'Afganistan», ha remarcat Aragonès, que va oferir ahir Catalunya a Sánchez com a terra d'acollida i refugi, tant per la part que correspondria pel seu pes en població com «pel que faci falta». «Ens hem de preparar perquè hi haurà una onada d'exili i una necessitat d'oferir asil i refugi a centenars de milers de persones», ha argumentat el cap del Govern. Aragonès ha emfatitzat que cal accelerar tots els tràmits d'asil per reconèixer oficialment els estatus de persones refugiades, un procés que és «molt lent». En aquest sentit, el president ha apuntat que l'Estat -que és qui en té la competència- ha de posar «molts recursos» per defensar el dret a la protecció internacional. Aragonès ha afegit que avui mateix sortiran mitjans de transport des de l'Estat per poder dur a terme el procés de repatriació, d'aquí a uns dies.

La consellera recorda en una carta al ministre Albares la disposició de Catalunya a acollir refugiats

La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha reclamat al govern espanyol l'expedició «urgent» de visats humanitaris per als afganesos que necessiten protecció internacional arran de l'ascens dels talibans. En una carta al ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, Alsina demana que es prenguin «les mesures necessàries per minimitzar el patiment de la població i garantir el respecte als drets humans» a l'Afganistan. En aquest sentit, i per «afavorir la celeritat i l'eficàcia» de la repatriació de ciutadans que haurien de sortir urgentment del país asiàtic, el Govern facilita al ministeri una llista de les persones que li consten que requereixen un visat humanitari.

A la missiva, a la que ha tingut accés l'ACN, Alsina també remarca que és «obligació» del ministeri d'Exteriors «activar immediatament la repatriació de qualsevol català o catalana» que la necessiti, així com els familiars de residents a Catalunya que hagin de sortir urgentment al país. De fet, és el govern espanyol el que té la competència i el deure de saber localitzar aquestes persones, apunten des de la Generalitat. Alsina diu al ministre Albares que per garantir la sortida immediata de l'Afganistan de col·lectius vulnerables i que estan en risc de mort cal que l'Estat adopti «totes les mesures al seu abast». En concret, recorda especialment «la situació de les dones i les nenes afganeses, de les persones LGBTI+, i d'aquelles persones -i les seves famílies- que han col·laborat amb països, institucions o ONG i les vides dels quals ara corren especial perill».

La consellera expressa la preocupació del Govern per la situació generada a l'Afganistan i demana «treballar perquè la comunitat internacional actuï de forma immediata, i fent ús de totes les organitzacions i agències internacionals rellevants per garantir la seguretat del poble afganès en totes les seves dimensions i evitar un retrocés irreversible dels seus drets i llibertats, especialment en el cas de les nenes i les dones». Alsina aposat per una «resposta política multilateral, especialment des de la Unió Europea, l'ONU i l'OTAN» i celebra la declaració conjunta d'una setantena de països reclamant que es permeti la sortida segura de l'Afganistan a totes les persones que ho vulguin. La consellera recorda la disposició de Catalunya a acollir persones procedents de l'Afganistan, i remarca que, de fet, és una «obligació humanitària de solidaritat internacional». Alsina també informa el ministre que l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament està treballant per impulsar «l'esforç col·lectiu d'ajuda i cooperació a l'Afganistan» i s'obre a cooperar activament en futures iniciatives que puguin sorgir a nivell internacional.