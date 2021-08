Només quan va aparèixer morta, calcinada, en un descampat de Sant Vicenç de Castellet (Bages) el passat 30 de juliol, es van activar totes les alarmes. Era massa tard. Antonella Abigaíl Orihuela és la setena dona assassinada en 2021 pel masclisme a Catalunya. La seva filla Esmeralda, de 2 anys, la cinquena menor que queda òrfena per aquesta xacra. El seu assassí va ser un marit suïcida, de qui Antonella es volia divorciar i a qui va tractar de denunciar en reiterades ocasions des del mes d’abril. Les última alarma va sonar la setmana es la seva mort. Pocs dies abans de la defunció, els Mossos van ser a la seva casa per una baralla, però no van veure evidències per a actuar d’ofici, apunten fonts policials. La Conselleria d’Igualtat de la Generalitat s’emplaça a revisar que va fallar en aquest cas al setembre.

Es deia Antonella, però per als seus germans i amics va ser sempre Aby. Va néixer el 1991 al districte d’Almiante Brown de Buenos Aires. Era la germana major d’una família sostinguda per una mare que va criar sola a tres fills. Va conèixer a Adrián el 2010, un jove argentí, i el 2012 van anar a viure junts. Ell, analista informàtic, va aconseguir feina a Barcelona el 2016.

El 25 de març de 2021 Adrián es preparava un mate en la cuina del seu pis i l’aigüera estava plena de plats bruts. La nena es va llançar l’aigua bullent de la infusió per damunt i el pare va culpar a Aby de la brutícia de la cuina i de no estar pendent de la menor. Li va dir «mala mare», «inútil» i «irresponsable», expliquen els germans que van poder sentir els insults perquè estaven en plena videotrucada amb Aby. Esmeralda va ingressar a l’Hospital Vall d’Hebron per les cremades. Ell va demanar el divorci i li va jurar que li llevaria la custòdia de la nena.

A partir d’aquí, els fets es van precipitar, amb canvi del pany de la porta i les maletes a fora. Aby va contactar amb els Mossos per informar-se sobre el divorci. Els advocats li van dir que si s’allunyava del pis, perdria la custòdia de la filla. Al juliol va agafar la COVID i va haver de quedar-se a casa. Els Mossos tenen constància d’una discussió que va requerir la seva presència en el pis, pocs dies abans de l’assassinat. Aby no va voler denunciar i els agents que van acudir al lloc tampoc van veure evidències de violència masclista com per a activar el cas d’ofici.