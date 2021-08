L’exconseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull va advertir que «caldrà buscar una altra cosa» si la taula de diàleg entre l’Estat i la Generalitat busca «anestesiar» l’independentisme. En una entrevista amb el diari basc Deia, va assegurar que si el govern espanyol vol aplacar el sobiranisme «es notarà de seguida», per la qual cosa va rebutjar «esperar dos anys especulant sobre el referèndum pactat». Tot i això, va expressar «confiança» cap als interlocutoris de la part catalana i va garantir que «sempre que hi hagi una taula per dialogar, allà hi seran els independentistes».

Rull creu que els acords que van sorgir de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat de principis de més són part d’aquesta voluntat anestesiant i ha criticat que es plantegi l’ampliació de l’aeroport del Prat com un «rescat» de la «decadència propiciada pel procés». «És inacceptable i ofensiu. Des de Moncloa fins als tribunals, incloent-hi Zarzuela, l’Esta va fer de tot perquè empreses catalanes canviessin el seu domicili fiscal», ha recordat.

És per això que va fer una crida a la «unitat lleial i honesta» del sobiranisme perquè «sense unitat no hi ha recorregut». «Vull pensar que ERC, JxCat, la CUP i la societat civil podran crear quelcom com aquell 1 d’octubre», va dir en referència al referèndum del 2017, tot i que va admetre que «no serà fàcil» i que «s’ha de cohesionar estratègia, relat i acció». «Aquell dia ho vam tenir molt a prop. Catalunya es va sentir nació com mai i el 3 d’octubre es va perdre la gran oportunitat per fer la declaració d’independència i mantenir-la en termes de negociació amb la negociació internacional», ha subratllat.

Sobre la possibilitat d’una consulta pactada, apunta que «hi ha marge» per fer-lo però que l’Estat «hi ha tancat la porta», així que «és molt complicat arribar a una taula de negociació amb tots aquests antecedents». També ha criticat que el PSOE plantegi «uns límits anteriors a l’Estatut del 2006».

«Dins de la Constitució»

Fa tres dies el coportaveu de la nova direcció estatal de Podem, Pablo Fernández, va animar ERC i Junts a acudir al setembre a la taula de diàleg sobre Catalunya amb idea de cercar un acord «en el marc de la Constitució« i va subratllar que, després del «punt d’inflexió» que al seu judici han suposat els indults, «és hora d’estendre ponts i no d’aixecar murs» com en el passat. En declaracions a Europa Press, el dirigent de Podem va afirmar que els indults als presos del procés independentista han suposat «un punt d’inflexió i un primer pas per desencallar la situació de Catalunya i per donar una solució política a un problema polític.