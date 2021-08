La patronal de l’oci nocturn Fecasarm xifra en 5.500 milions d’euros les pèrdues del sector des de l’esclat de la pandèmia. Asseguren que l’entrada en vigor del nou toc de queda ha agreujat la situació d’uns negocis que ja es trobaven «ofegats» sobretot a les zones turístiques. Alhora, la patronal alerta que la meitat dels negocis es troben en una situació d’insolvència i que les ajudes rebudes no arriben a cobrir el 2% de les pèrdues, segons expliquen en un comunicat. Així, Fecasarm acusa la Generalitat «d’acomodar-se en les restriccions d’oci nocturn legal». Per altra banda, deuncia la «inseguretat jurídica» que pateixen alguns negocis ja que algins cossos policial no respecten els 30 minuts que tenen els locals per a desallotjar.