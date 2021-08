El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, va visitar el passat 15 de juliol el Tribunal Suprem, l’Audiència Nacional i La Zarzuela sense que la Conselleria d’Interior ho sabés, si bé la Generalitat assegura que va mantenir reunions de tipus operatiu i que tenien tot el sentit.

Segons va avançar La Razón i van confirmar fonts pròximes al cas, Trapero, restituït al capdavant dels Mossos d’Esquadra al novembre passat, després de ser absolt en l’Audiència Nacional en el seu judici pel seu paper el 1-O, va mantenir reunions el passat 15 de juliol en el Suprem, l’Audiència Nacional i el Palau de la Zarzuela. Fonts d’Interior consultades per Efe van indicar que el departament liderat per Joan Ignasi Elena no tenia coneixement d’aquestes reunions, si bé estan segurs que es va tractar de trobades de tipus operatiu la celebració del qual tenia tot el sentit.