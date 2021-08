Catalunya ha estat cinc dies amb un nou president de la Generalitat i fa la sensació que no se n’ha assabentat ningú. Entre el 5 i el 10 d’agost, Pere Aragonès va marxar de vacances a l’estranger. Durant aquells dies, com va informar el DOGC del dia 3, va exercir la suplència a l’exercici de president en funcions el vicepresident Jordi Puigneró. Aragonès té tot el dret del món a anar-se’n de vacances. Només faltaria. És més, com passa amb els seus sous, moltes vegades són escassos per la responsabilitat que exerceixen. No obstant això, sorprèn que ho faci a l’estranger i produeix certa sorpresa que al seu Instagram pengi fotos cuinant un arròs amb castanyons a Pineda de Mar (Maresme) i no pugi res del lloc triat fora de Catalunya. El president no ha sigut l’únic que ha abandonat el país per uns dies de manera oficial. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha estat set dies a l’estranger mentre el conseller Roger Torrent assumia el seu lloc i la consellera d’Acció Exterior i Transparència, Victòria Alsina, també ha sigut 15 dies absent. Per sort no ha passat res anormal, com en aquella ocasió el 2004, en què el conseller en cap Josep-Luís Carod-Rovira, aprofitant un viatge privat de Maragall a Turquia, es va reunir a Perpinyà amb la cúpula d’ETA, trobada que va causar enrenou nacional.

A Puigneró l’hi han posat fàcil i la decisió més important que ha hagut de prendre com a president en funcions ha sigut la tornada del públic al Camp Nou. Ara, ja de vicepresident, també s’ha agafat les seves merescudes vacances, però segur que ha descobert que en això de la política sempre es porta el càrrec a sobre. La prova és que Puigneró, després de pujar la Pica d’Estats, va descendir els 3.143 metres d’altura fins a arribar a Cadaqués. I, és clar, allà es va retrobar amb Pilar Rahola, encara que en aquesta ocasió no fos per menjar paella. Es van citar al restaurant Compartir dels estrellats Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch, i allà el vam veure amb bermudes, però també mascareta. Abans havien assistit a l’església de Santa Maria a la presentació del llibre de Xavi Solà La història d’un miracle, on els va acompanyar el mossèn Jaume Angelats, l’exconseller, Ramon Tremosa i Natàlia Garriga, la consellera de Cultura de la qual tothom parla bé. Cadaqués té aquestes coses. D’una banda, si t’agafa Rahola, surts a la foto i, de l’altra, pots coincidir amb qualsevol. Sense anar més lluny, dimarts, Puigneró va sopar al Xiringuito de la Sal amb l’arquitecte i extinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Pere Casajoana i l’endemà aquella mateixa taula l’ocupava el president del Cercle d’Economia, Javier Faus. Ah! I per si no n’hi hagués prou, alhora, l’advocat Gonzalo Boye, que també ha passat per Cadaqués després de quedar-se uns dies al lloc on es va celebrar la paella de Puigdemont, sopava amb un nombrós grup de fans... I hi va haver foto, però aquesta vegada sense polèmica.

Qui ha gaudit de poques vacances, però per motius molt diferents, és el conseller d’Economia, Jaume Giró. Aquesta setmana se l’ha vist diverses vegades sol en un restaurant de Barcelona. El motiu és que ha estat amb la seva mare a l’hospital i només sortia per dinar. Des que va començar les vacances el 6 d’agost no s’ha separat ni un moment de la seva mare, que, ja amb un Alzheimer avançat i després d’haver patit un ictus, va morir dimecres.

El conseller ha preferit portar aquells moments complicats amb la màxima discreció i no alterar les vacances dels seus col·legues. Ara, amb la seva dona i les seves filles, podrà passar uns dies de descans a l’Empordà. Sens dubte, haurà de carregar energies per afrontar les negociacions que li esperen dels pressupostos de 2022.

A més, ve d’un juliol complicat, tot i que el balanç final és positiu després d’aconseguir la recuperació de l’investment grade del deute de la Generalitat per part de l’agència Fitch o la llum verda per part del Parlament als seus avals per al Fons Complementari de Riscos. En fi, que demà comença lentament la tornada a la normalitat i dilluns tornarem tots a la crua realitat.