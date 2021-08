El govern espanyol declararà zona catastròfica totes aquelles comunitats autònomes que hagin patit incendis greus aquest estiu. El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ho ha anunciat després de visitar la zona afectada pels incendis forestals a Àvila, on s'ha compromès a posar "tots els recursos" per superar les conseqüències del foc i recuperar "el patrimoni natural". En aquest sentit, ha avançat que la mesura es tirarà endavant al pròxim Consell de Ministres, que se celebrarà el dimarts 24 d'agost. "Es tracta d'una tasca que han de fer les administracions per facilitar la recuperació de la normalitat", ha afirmat.

Sánchez també ha aprofitat per instar la ciutadania a mantenir "la precaució i la prudència". De fet, ha lamentat que "els focs i les catàstrofes naturals" comencen a ser una "tònica habitual", tal i com també passa en altres països. "Està molt relacional amb l'escalfament global del planeta i amb el canvi climàtic", ha assenyalat.