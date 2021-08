El neuròleg portuguès Antonio Damasio va donar una volta a la idea que les millors decisions són les que es prenen amb la part més racional del cervell, el còrtex prefrontal. Damasio va demostrar que les emocions filtren el coneixement i que, quan es decideix utilitzant el cervell límbic -el més emocional-, es decideix millor. La revolució ha impregnat tots els escenaris. Tanmateix, cada vegada que un o una dirigent, com en el recent cas de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, arrenca a plorar en públic, s’activa certa polèmica.

La mateixa alcaldessa Colau confessa: «Alguns dels meus assessors m’han intentat dir ‘Ada, per favor, no ploris’. I jo els he dit que no ho puc evitar, què vols que hi faci». Ella reivindica les emocions, també en política: «He sentit que ‘has de venir plorada de casa’, que ‘no et nego les llàgrimes, però en privat’. Al contrari! Que es quedi a casa la insensibilitat i el sectarisme, que arribi l’empatia a la plaça pública. Soc d’una família de dones, a casa és normal plorar d’alegria, de tristesa... som humans. El que seria preocupant és que cada dia ploris i no et vegis amb forces de fer front a la realitat, això és que tens un problema de salut mental, que ens pot passar a tots i és important buscar ajuda».

Entre els politòlegs, és ja una afirmació innegable que expressar les emocions és una necessitat en política per a transmetre, comunicar, arribar al públic. Ho ha analitzat Toni Aira en el seu llibre La política de les emocions, en què cita Damasio i certifica que «o emociones per generar tensió al públic i despertar-lo de la indiferència, o tens un problema» i creu que la clau radica en les dosis d’emoció justa. «En la sobredosi hi cauen els populistes, llavors arriba la sospita de la teatralització», avisa.

Antoni Gutiérrez-Rubí, expert en comunicació, ha subratllat el valor de les llàgrimes de l’expresident Barack Obama, davant una matança d’estudiants als EUA. Però ha afegit un factor: l’emoció ha d’anar acompanyada d’acció. «Les llàgrimes d’Obama el dignifiquen. Però la seva paràlisi política l’acusa. I, sent com és sincer, això deu mortificar-lo. Les llàgrimes de dolor poden ser, també, d’impotència i incapacitat», descriu.

Salvant totes les distàncies, és el cas de Quim Torra, que ha intentat donar una càrrega política a les llàgrimes que va vessar al llarg del seu confinament, durant el qual va demanar ajuda psicològica. Així ho va revelar en un recent i controvertit llibre. En el seu entorn subratllen que aquest missatge té a veure amb una voluntat de Torra de mostrar la seva impotència davant els límits de l’autonomia de Catalunya. Això sí, les llàgrimes de Torra sempre es van vessar en privat, destaquen.

Des del punt de vista psicològic, no hi ha dubte: plorar és una expressió sana. «És un símptoma de salut, per descomptat. No li posaria l’etiqueta de bo o dolent, és saludable. Hi ha estructures caracterials més emocionals que altres. Que algú no plori mai és una cosa que parla d’ell, que està molt contingut emocionalment per ocupar el rol que ocupa», explica el psicòleg Joan Gómez. Es pot fingir? Es pot provocar? «Quan no és genuí, no funcionarà», assegura Gómez. Aquest professional té clar que casos com el de Colau són «aire fresc en el panorama polític, perquè ens mostra la persona» i està convençut que a l’equip de suport a un o una líder hi hauria d’haver també suport psicològic.

«L’estigma en salut mental sembra la idea que ‘d’això no se’n parla, això es queda a casa’. Hi ha una visió preconcebuda -que està canviant- però encara molt introduïda a l’àmbit laboral, que plorar o emocionar-se és mostrar debilitat: però que un líder polític o un cap plori o mostri emoció, no està renyit amb ser millor o pitjor professional, és més, les empreses cada vegada cuiden més la salut mental perquè augmenta la productivitat. No ho fan només per posar-se la medalla. És que funciona, que la gent rendeix més, hi ha menys baixes, menys presentisme i pots captar i retenir talent perquè aniràs abans a una empresa que cuida la gent», explica Carlos Alcoba, responsable del projecte laboral de l’entitat Obertament, que lluita contra l’estigma en salut mental.

El factor de gènere

Un altre tema és quan es considera excessiva l’emoció. Inclús en el si del Govern de Torra es va valorar negativament que la llavors consellera de Salut, Alba Vergés, s’emocionés en anunciar el confinament de la seva comarca, una mesura que afectava la seva família directa. L’expressió «ploramiques» s’ha utilitzat en aquest o altres casos. Per a Colau, hi ha un factor de gènere afegit en aquest debat: «Quan els homes ploren, se’ls diu que són sensibles, bons pares, tendres... en canvi, que una dona política plori està mal vist».

«Per fi podem parlar de les emocions, no només perquè la pandèmia ha visualitzat l’elefant, sinó per la nova onada de feminisme; hi ha una combinació que fa que les cures, la gestió emocional i expressar altres tipus de masculinitat i de lideratge convergeixin», conclou, en positiu, Alcoba.