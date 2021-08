Els treballadors del 112 de Reus i la Zona Franca van començar ahir una vaga indefinida per reclamar millores laborals i la internalització del servei per part de la Generalitat. Els empleats lamenten que, tot i ser un servei essencial, estan subcontractats, la qual cosa empitjora les seves condicions laborals. La Generalitat va decretar un 85% de serveis. Segons els empleats, això farà que hi hagi entre quatre i sis persones menys per torn, cosa que suposarà que deixin d’atendre un 20% de les trucades.