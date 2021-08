Tots contra el desànim i tots contra ERC. Així es podria resumir l’ambient en les setmanes prèvies a la Diada d’aquest any per part d’entitats i partits independentistes. El desànim, la manca de mobilització, és una evidència, afavorida per la COVID. L’atac a Esquerra és un secret a veus, atès que la commemoració es produirà a les portes que es reprengui el diàleg amb l’Estat, en el qual ni JxCat ni la CUP, ni l’ANC creuen en absolut. Els republicans, en canvi, són conscients que el brou de cultiu existirà i intentaran donar-li la volta perquè la mobilització sigui una palanca en la negociació que s’ha de produir amb l’Estat.

L’ANC ha previst una manifestació clàssica per a l’11-S. Sense «performances» ni escenaris paral·lels. Una marxa de la plaça d’Urquinaona de Barcelona a les portes del Parlament. L’entitat donarà tant pes a aquest acte com als que commemorin el referèndum, l’1 d’octubre. I també el dia 3. «Ens preocupa que la taula provoqui que no es faci res, que es desmobilitzi tot i no hi hagi avenços per preparar altres escenaris», adverteixen fonts de la direcció de l’entitat, que es queixa que «s’entra en debats de l’autonomisme deixant la iniciativa al Govern». Així, aposten per «reprendre la mobilització, tornar als carrers, omplir-los, amb aquest nord claríssim de la independència, que només l’obtindrem amb una lluita en la qual el moviment popular agafi força».

La CUP i JxCat no creuen en el diàleg. El partit de l’expresident Puigdemont ha trigat poques setmanes des de la signatura del pacte amb ERC, que dóna dos anys de marge a la negociació, per suggerir que aquest termini hauria d’escurçar-se, per expressar una vegada i una altra la seva desconfiança respecte la taula de diàleg i la seva aposta per preparar altres vies. I els anticapitalistes demanen sobretot que la mobilització es reactivi i serveixi per iniciar una tardor «calenta», no només amb la Diada i la commemoració de l’1-O, sinó amb la manifestació contra l’ampliació de l’aeroport.

Que la CUP no creu en el diàleg amb l’Estat és conegut. Els anticapitalistes creuen que és compatible una Diada presidida per la mobilització contundent, amb la reunió posterior entre governs. «No hem cregut mai en la taula, però si té sentit és si hi ha una pressió de la mobilització de la gent, perquè l’existència de la taula no vol dir que no hi hagi d’haver mobilització. És més, l’únic al·licient que pot tenir el Govern per actuar és una mobilització clara», reflexionen des de la direcció del partit.

Una cosa semblant opinen a Òmnium, coorganitzador de l’acte conjunt de l’11-S. «La taula està abocada al fracàs si no s’escolta la ciutadania i no es debaten els temes que generen suports majoritaris, com són l’amnistia i el dret a l’autodeterminació, cal tornar als carrers».

Els republicans, en positiu

ERC és molt conscient que l’espera una Diada amb dards que es dirigiran directament o indirectament contra la via negociadora. Però, com en el proverbi àrab, intentarà usar aquesta força al seu favor com a palanca negociadora amb l’Estat, com diuen a la CUP. «És important desarmar la falsa disjuntiva entre negociació o mobilització, es tracta de negociació i mobilització, sempre, i més en un context en què la repressió no ha acabat. Una Diada d’èxit és una bona notícia, anar a la taula de negociació amb una Diada amb molta gent és potent. A la taula de diàleg portarem un consens amplíssim de la societat catalana i si s’expressa uns dies abans, és pressió, no per a nosaltres, sinó per al Govern espanyol», va dir Oriol Lladó, vicesecretari de comunicació i estratègia de el partit.

Mentrestant, les converses discretes que el president Aragonès ha dit que es donen entre actors sobiranistes per traçar una estratègia única, de moment estan més que verdes. S’ha produït intercanvi de documents per definir un mapa, però la maduració d’un pla concret encara està lluny.