L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha reiterat la seva defensa de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol: "Ara estem en el moment de la taula de diàleg. Jo sempre dic que soc escèptica, però sí que tinc interès en saber què és el que ens proposa l'estat espanyol", ha argumentat en una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio' dos mesos després d'abandonar la presó de Wad-Ras en haver estat indultada. Davant les declaracions del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, que va advertir aquest diumenge que l'independentisme no pot renunciar a la unilateralitat "en cap cas" perquè, si ho fa, anirà "venut" a la negociació, Forcadell ho ha descartat: "Del tema de la unilateralitat, parlem-ne més endavant", ha indicat.

Així, l'expresidenta de l'ANC ha expressat "certa curiositat" per veure quina és la proposta de l'executiu espanyol. "L'independentisme no pot renunciar a la bandera del diàleg, de cap de les maneres, ha de ser nostra", ha afegit.En el mateix sentit, Forcadell ha assenyalat que "les circumstàncies no han canviat" des de la tardor del 2017 i que, per tant, la situació resultant d'una situació com la de fa quatre anys seria "la mateixa".