El Govern crearà el pròxim dimarts 31 d'agost una comissió interdepartamental que es reunirà setmanalment per accelerar la resposta a les persones que han sol·licitat asil procedents d'Afganistan, després de la presa de poder dels talibans. Aquest dilluns, alts càrrecs dels departaments de Presidència, Igualtat i Feministes, Drets Socials i Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat han fet ja una primera trobada i han reclamat també a l'Estat espanyol que obri el contingent de persones refugiades de l'Afganistan perquè Catalunya pugui acollir el màxim nombre de persones que necessitin asil polític o que vulguin reagrupar-se amb les seves famílies que estan a Catalunya.

Durant aquesta primera trobada s'ha refermat també el compromís de l'Executiu en contribuir a una resolució internacional al conflicte afganès. Pel que fa als processos d'acollida, la Generalitat, asseguren, ho té "tot a punt" i recorda la "llarga experiència" en cooperació i ajuda humanitària.

L'objectiu de la nova comissió és idear una estratègia conjunta i coordinar totes les accions que facin els Departaments, així com fer seguiment de les actuacions que se'n desprenguin per tal d'identificar les accions necessàries a dur a terme i les responsabilitats i competències de cada departament.

En aquest sentit, el Govern es mostra especialment preocupat per la situació de les dones i nenes afganeses i de les persones LGBTI+, les minories ètniques i activistes defensors dels drets humans, davant les vulneracions dels seus drets i llibertats i les diferents violències que pateixen.

Des d'Igualtat i Feminismes, de fet, treballen per incloure per primer cop la perspectiva de gènere a les polítiques d'asil que posarà en marxa el Govern. D'altra banda, Acció Exterior i Govern Obert explora la possibilitat de donar suport a agències i ONG internacionals sobre el terreny i trobar les vies per finançar les ONG catalanes que presentin projectes a l'Afganistan.

Tot i això, la competència última en la concessió dels visats humanitaris i el reconeixement de drets de protecció internacional de les persones arribades d'Afganistan és de l'Estat i la Generalitat reclama que es puguin transferir a les comunitats els recursos econòmics necessaris per a poder realitzar l'acolliment amb les màximes garanties.