El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va defensar la taula de diàleg perquè l’independentisme demostri al món que són els «màxims campions» en la voluntat de negociar i va destacar que si a Gandhi o als irlandesos se’ls preguntés si té sentit asseure’s amb qui els va empresonar dirien que sí.

Així ho va assenyalar Junqueras en una entrevista a RAC-1, en què va defensar que l’independentisme s’assegui en la taula de diàleg amb l’Estat per demostrar la voluntat de negociació, que situa com una exigència de la comunitat internacional: «és evident que no és fàcil, ha estat difícil per tots els que ho han intentat, com els irlandesos o l’Índia, no va ser fàcil, no els van regalar res, van haver de treballar, batallar i esforçar-se i nosaltres, és si fa o no fa el mateix».

«Som conscients que l’Estat espanyol no té cap interès a reconèixer la nostra independència. Ens ho hem de guanyar a través del vot de la gent, en un referèndum, en un procés que tingui el reconeixement de la comunitat internacional. Com més ho intentem i més ens esforcem, més fàcil serà convèncer la gent del nostre país i als qui ens miren (la comunitat internacional)», va expicar. «Ens posaran obstacles, estan disposats a posar-nos a la presó i a perseguir-nos. Per superar-ho hem de ser molts i hem de ser cada vegada més forts», va assegurar.