El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, va defensar ahir la via unilateral com a estratègia per negociar amb l’Estat. Durant la cloenda de la 53a edició de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada, Puigneró va advertir que l’independentisme no pot renunciar a la unilateralitat «en cap cas». «Per un tema de negociació, si vols anar fort a la taula has de tenir aquesta carta», va argumentar. El vicepresident considera que el Govern central ha de saber que l’independentisme està «disposat» a «tornar-hi». «Si l’Estat entreveu que renunciem a aquesta via, anirem venuts a qualsevol tipus de negociació. Hem de tenir-la molt present, i l’Estat ha de tenir molt present que la podem tornar a utilitzar», va explicar.

El vicepresident també va assegurar que Junts s’asseurà a la taula de diàleg, però que no vol ser a la «taula de perdre el temps». Així, va advertir que, si el president del Govern central, Pedro Sánchez, bloqueja l’espai de negociació, la taula «no durarà dos anys».

Si al llarg de la setmana van ser l’expresident català Quim Torra i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, els qui van expressar els dubtes de JxCat sobre la taula de diàleg, ahir li va arribar el torn a Puigneró, que va desgranar el que serà el seu posicionament en la reunió prevista per a la tercera setmana de setembre.

Segons el parer del vicepresident català, el Govern té damunt la taula tres lleis que considera «recentralitzadores» i que són incompatibles amb la taula de diàleg: la llei de l’audiovisual, la llei de seguretat nacional i la llei general de telecomunicacions.

«Si aquestes lleis continuen avançant en aquest sentit, el que voldrà dir és que Pedro Sánchez menteix en la taula de diàleg quan diu que no a l’autodeterminació, però tampoc no està per una proposta d’autogovern», va explicar.

I va reiterar que «nosaltres ens asseiem a la taula amb ànims d’arribar a acords, però no volem estar a la taula de perdre el temps. Si Pedro Sánchez bloqueja o atura la taula de diàleg, és evident que no durarà dos anys».

Per part seva, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va ser dissabte a la tarda a Prada, on va justificar els dubtes del seu partit sobre la taula de diàleg: «Per què ens mostrem escèptiques? Jo he estat molts anys fent classes a la Universitat de Girona, i feia classes de negociació. L’element essencial per abordar una negociació és que les dues parts vulguin arribar a algun acord».

En aquest sentit, va posar en dubte que existeixin «indicis i proves» de la voluntat negociadora del Govern central per pactar sobre l’amnistia i l’autodeterminació, i va recordar que el propi Executiu ho ha rebutjat en declaracions públiques.

«Crec que a tots se’ns planteja un problema. Per això nosaltres moltes vegades havíem parlat de confrontació, perquè si volem negociar de debò necessitem que l’Estat espanyol necessiti negociar. Per voler, no voldrà», va defensar.

Segons el seu parer, això es fa «desequilibrant l’Estat espanyol perquè senti la necessitat d’haver de negociar» amb la Generalitat, i va dir textualment que aprovar els Pressupostos és l’últim que faria ella per aconseguir aquest objectiu.

A més, va replicar la diputada d’ERC al Parlament Alba Vergés dient que ara Catalunya no està forta per afrontar una negociació, i va insistir que és necessari que l’altra part estigui més «vulnerable» perquè es vegi obligada a negociar. En paral·lel, va reivindicar exigir millor finançament i inversions en infraestructures i crear un hub internacional a l’Aeroport de Barcelona-El Prat: «Però no obviem la preservació i defensa dels drets de les persones, com és el dret d’autodeterminació dels pobles».

Va reclamar defensar aquests drets als carrers encara que la societat ara estigui «desmoralitzada i desmobilitzada, que ja no pot més», i va plantejar impulsar una nova entitat sobiranista que doni suport a empresonats i investigats.