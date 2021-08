El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha mantingut aquest dilluns la decisió d'aplicar el toc de queda --d'1 a 6 hores-- només en 19 municipis catalans i ha rebutjat la petició del Govern del passat divendres d'aplicar el confinament nocturn en 62 municipis, segons l'auto consultat per Europa Press.

El Govern volia aplicar el toc de queda als municipis catalans de més de 20.000 habitants amb un índex superior a 125 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els últims set dies, després de la decisió del TSJC que va limitar a 19 els municipis amb aquesta mesura.

Els magistrats han assegurat que part dels municipis de més de 20.000 habitants pels quals el Govern volia aplicar el toc de queda no aconseguien l'índex superior a 125 casos per cada 100.000 habitants, "de manera que segons les seves pròpies premisses resultaria encara més innecessari i desproporcionat el toc de queda".

En la seva resolució, el TSJC ha abordat el tema de les interaccions socials, i ha manifestat que el control d'aquest aspecte "no és una mesura que hagi de ser autoritzada per Jutjats i Tribunals", i ha considerat que el fet que la policia pugui vigilar aquestes interaccions justifica que no resulta indispensable la restricció que als drets fonamentals implica el toc de queda, en les seves paraules.

"Per aconseguir fer respectar les mesures de distància social i ús de mascareta, l'Administració disposa de mitjans igualment efectius i menys lesius als drets fonamentals i llibertats públiques", ha afegit.

Els magistrats han donat l'aval judicial al toc de queda en els municipis d'Alcarràs (Lleida), Amposta (Tarragona), Arenys de Munt (Barcelona), Badia del Vallès (Barcelona), Balaguer (Lleida), Banyoles (Girona), Calafell (Tarragona), Celrà (Girona), Cervelló (Barcelona), Gelida (Barcelona), Manlleu (Barcelona), Martorell (Barcelona), Montblanc (Tarragona), Móra d'Ebre (Tarragona), Palafolls (Barcelona), Salt (Girona), Sant Feliu de Guíxols (Girona), Sarrià de Ter (Girona) i Torroella de Montgrí (Girona).

S'ha exclòs del llistat a Barcelona i a les principals poblacions de l'àrea metropolitana com Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Adrià del Besòs, L'Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Andreu de la Barca i Sant Boi de Llobregat.