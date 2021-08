El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurar que el Govern anirà amb la «màxima ambició política» a la taula de negociació amb el Govern, que se celebrarà la setmana del 13 de setembre. Ho va dir ahir en declaracions als periodistes després de visitar l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí al costat del conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon.

Aragonès va advocar per reflectir en la reunió el que al seu judici són els dos grans consensos de l’independentisme: el referèndum d’autodeterminació de Catalunya i l’amnistia «que acabi amb la repressió». Va advertir que l’alternativa és continuar amb un conflicte que pot agreujar-se i que, al seu parer, ningú desitja: «Nosaltres desitgem una solució democràtica que passa per un referèndum i l’amnistia».

Sobre la posició del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, de no renunciar a la via unilateral, Aragonès va assgegurar que «és lògic que hi hagi moltes propostes» però va dir que vol centrar-se en els consensos que hi ha dins de l’independentisme.

Defensa de la negociació

Per la seva banda, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell va reiterar la seva defensa de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol: «Ara estem en el moment de la taula de diàleg. Jo sempre dic que soc escèptica, però sí que tinc interès a saber què és el que ens proposa l’estat espanyol», va argumentar en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio dos mesos després d’abandonar la presó de Wad-Ras en haver estat indultada.

Davant les declaracions de Puigneró, que va advertir ahir que l’independentisme no pot renunciar a la unilateralitat «en cap cas» perquè, si ho fa, anirà «venut» a la negociació, Forcadell ho va descartar: «Del tema de la unilateralitat, parlem-ne més endavant», va indicar.

Així, l’expresidenta de l’ANC va expressar «certa curiositat» per veure quina és la proposta de l’executiu espanyol. «L’independentisme no pot renunciar a la bandera del diàleg, de cap de les maneres, ha de ser nostra», va afegir.

En el mateix sentit, Forcadell va assenyalar que «les circumstàncies no han canviat» des de la tardor del 2017 i que, per tant, la situació resultant d’una situació com la de fa quatre anys seria «la mateixa».

«Aixecada de camisa»

El vicepresident de la ANC, David Fernàndez, va defensar ahir que l’objectiu de l’entitat és la independència i «no un diàleg-monòleg que tots saben que és una aixecada de camisa», en referència a la taula de diàleg amb l’Estat.

En diversos missatges en el seu compte de Twitter recollits per Europa Press, va destacar que els que vagin a la manifestació de la Diada de l’11 de setembre ho farà «per a exigir fer efectiva la independència, però ara ja amb el mandat del 1-O, i res més que això».

«Fa molts anys que els independentistes esteu en el Govern i no heu fet la feina, no vingueu a donar lliçons dient ‘ara no toca’. No teniu excusa», va advertir Fernàndez, que creu que és moment de fer efectiva la independència.

Després de vaticinar que els partits independentistes deixaran de tenir el suport de la gent si no treballen de veritat per la independència, va assegurar que és legítim tenir por, «però és del tot il·legítim tapar el desig d’independència de tot un poble i condemnar-lo per aquestes pors».

Per la seva part, el secretari general i portaveu de Cs, Edmundo Bal, va advertir el president del Govern espanyol que de la taula de diàleg «no en sortirà res de bo».