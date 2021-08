El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va fer ahir «una crida a la vacunació» de tots els ciutadans majors de 12 anys per tal «d’afrontar l’inici del curs escolar amb les màximes garanties». Segons va afirmar el cap de Govern, «hem de ser capaços d’arribar al 90% de la població amb pauta completa i fer-ho al llarg de les properes setmanes i mesos», perquè, va dir, «tot i que ja som més de 5 milions els catalanes i catalanes que tenim la pauta completa, és insuficient davant un virus que és capaç de mutar en noves variants i que ens posa sempre nous reptes». El cap de l’executiu va recordar que l’afectació de la cinquena onada de la covid-19 ha estat important però menor en el nombre de contagis gracies a la vacunació. Per això va insistir que «vacunar-se és útil» i «tenim el sistema sanitari a punt, amb capacitat suficient per continuar amb la vacunació». «Vacunem-nos; continuem mantenint les precaucions necessàries per protegir-nos col·lectivament, per començar el curs amb les màximes garanties», va reblar.

El 63,6% té pauta completa

A Catalunya, des de l’inici de la campanya de vacunació s’han posat 5.601.054 primeres dosis, i 4.431.010 de segones. La pauta completa la tenen 5.017.494 ciutadans. En percentatges, el 63,6% de la població té la pauta completa i el 70,9% la primera dosi. Si es té en compte la població major de 16 anys, els percentatges són del 74,7% i el 80,9%, respectivament.

Per franges d’edat, els més joves segueixen sent el grup menys vacunat. De la població entre els 12 i els 15 anys, el 48,1% tenen la primera dosi, mentre que el 4,6% han rebut la pauta completa. Dels 16 als 19 anys, el 66,5% tenen la primera dosi, i el 41,9% també la segona. Finalment, dels 20 als 29 anys, el 59,3% tenen la primera, i el 41,3%, la pauta completa.