La Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) va presentar ahir un recurs contenciós-administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la pròrroga de les restriccions a la restauració i l’oci nocturn. La resolució d’aquest dilluns manté que aquestes activitats han de tancar a dos quarts d’una de la matinada, una mesura que la patronal considera «desproporcionada». En aquest sentit, demana que la restauració pugui obrir fins a la una de la matinada, mentre que l’oci nocturn pugui fer-ho fins a dos quarts de quatre, amb 30 minuts més per desallotjar.

En qualsevol cas, la patronal deixa clar que l’allargament dels horaris només s’hauria de permetre en aquelles localitats amb una incidència acumulada a set dies inferior als 250 casos per 100.000 habitants i modificant el pla sectorial. En relació amb aquesta qüestió, defensa que les activitats de restauració i oci nocturn estiguin obertes per a persones que hagin passat un test previ negatiu, que tingui la pauta completa de vacunació o que hagin passat la covid-19 en un període entre tres i sis mesos anteriors. Alhora, proposen implementar un sistema que permeti respectar el dret a la intimitat de les persones i la protecció de dades i, de forma complementària, instal·lar nous aparells de desinfecció d’aires i superfícies per generar espais més segurs.

En el mateix comunicat, la patronal va acusar la Generalitat de «vulnerar la llei de Salut Pública» i va recordar els arguments del TSJC per tombar el nou toc de queda. «La Generalitat s’ha acomodat en l’aprovació de restriccions desproporcionades i arbitràries, pensant que els jutjats li solucionaran els problemes d’ordre públic, quan aquesta feina li correspon a ella, tot ideant mesures alternatives», va indicar.