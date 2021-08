El líder dels socialistes catalans al Parlament, Salvador Illa, defensa que «toca fer un relleu en la direcció del PSC» per culminar el «procés natural» que va començar a la fi de l’any passat, quan Miquel Iceta li va cedir pas com a candidat a la Generalitat per a les eleccions del 14 de febrer. No obstant això, el fins ara primer secretari continuarà tenint un paper «important» en el partit, ha afirmat el seu successor.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, el cap de l’oposició ha detallat que el congrés extraordinari en el qual la militància avalarà el seu ascens a la primera secretaria del PSC se celebrarà en els pròxims mesos, després del congrés federal del PSOE previst per a la segona quinzena d’octubre a València.

En qualsevol cas, el procés s’activarà dimarts que ve, 31 d’agost, amb la intervenció de l’actual líder del partit, el ministre Miquel Iceta, davant l’executiva socialista.

Illa no va concretar quin paper reservarà a Iceta quan el succeeixi com a primer secretari, però sí que va avançar que el ministre de Cultura «continuarà tenint un rol important dins del PSC», perquè es tracta d’«una figura indispensable» per a l’organització.

Després d’haver aconseguit l’objectiu de tornar a ser «el primer partit de Catalunya», va agregar l’exministre, el pròxim congrés extraordinari del PSC ha de servir per a armar «el partit que ha de governar Catalunya com més aviat millor», informa Efe. Illa, també va advertir que no li agraden els «ultimàtums» a la taula de diàleg - que s’ha de tornar a trobar la setmana del 13 de setembre- i va reclamar que la part sobiranista hi vagi amb «expectatives realistes».