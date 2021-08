La plaça de Sant Jaume de Barcelona ha guardat un minut de silenci aquest dimecres per l'assassinat d'un nen de 2 anys, que el seu pare hauria matat. El consistori barceloní l'ha convocat per expressar el condol a la família i condemnar el crim. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat màxima col·laboració ciutadana per trobar el presumpte homicida, després que els Mossos n'hagin difós la imatge, i ha afirmat que hi ha informació suficient per afirmar que és un crim masclista i que l'assassinat ha estat "per provocar dolor a la mare". La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha dit que la violència masclista "és un problema polític de primer ordre" i ha afegit: "Un home agressor no pot ser en cap cas un bon pare".

"És terrible. No tenim paraules per expressar el dolor davant d'un crim com aquest. No té cap mena de justificació i ens deixa sense paraules", ha expressat Colau, que espera que el presumpte homicida sigui detingut el més ràpid possible i ha afegit: "El culpable ha de pagar per aquest crim".

L'alcaldessa ha demanat respecte a la intimitat de la mare i la família i ha explicat que els han ofert tot el suport possible, tant psicològic com logístic, i jurídic més endavant.

Onze feminicidis

Verge ha assenyalat que aquest seria l'onzè feminicidi comès a Catalunya el 2021, després de nou crims masclistes, un pendent de confirmar i l'assassinat d'aquest infant.

La consellera ha demanat al conjunt de la ciutadania que denunciï les expressions d'aquesta violència, com els cops, els crits i les situacions que es puguin detectar, per "no normalitzar-la en cap circumstància". També ha posat a disposició de la família i el consistori la xarxa especialitzada de la Generalitat.

Han participat en el minut de silenci responsables polítics del consistori barceloní i de la Generalitat i representants dels cossos de seguretat i emergències i d'altres institucions.

La Guàrdia Urbana de Barcelona va trobar el cos del nen en una habitació de l'hotel Concòrdia aquest dimarts. El nen va arribar a l'hotel amb el pare, que s'estava separant de la mare i a qui hauria enviat amenaces.