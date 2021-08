El Govern central va confirmar el març passat que no prorrogaria les concessions als trams Saragossa-el Vendrell de l’autopista AP-2 i Tarragona-la Jonquera de l’AP-7, que vencen a l’agost, cosa que suposarà la seva liberalització a partir de l’1 de setembre. És la data en què tampoc es prorrogaran les concessions dels peatges de la C-32 al Maresme i la C-33, gestionats per la Generalitat.

Fins i tot el 31 d’agost inclòs, i des de fa més de 40 anys, tots els conductors que circulin amb cotxe per l’AP-2 han de pagar un total de 20,65 euros per recórrer els 215 quilòmetres que la componen. Quant a l’AP-7, els dos trams que es liberalitzen i, per tant, queden exempts de pagament, són els que uneixen Tarragona i la Jonquera (245 quilòmetres, pels quals es paguen 28,85 euros) i el que uneix Montmeló i el Papiol (Vallès Oriental), municipis barcelonins separats per 31 quilòmetres.

També passa a ser gratuït el tram de 48 quilòmetres de la C-32, que uneix Barcelona i Lloret de Mar (Selva, Girona), que costa entre 1,17 i 2,90 euros, i la C-33 entre Barcelona i Montmeló, el preu del qual és d’1,12 euros.