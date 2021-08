El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va afirmar ahir que els agradaria arribar al 100% de primeres dosis entre els estudiants majors de 12 anys i al 50% amb pauta completa quan comenci el curs, el 13 de setembre. Argimon va indicar a Catalunya Ràdio que es tracta d'una població d'unes 300.000 persones i que les podrien vacunar en una setmana. En la població general, el conseller va reconèixer que no esperaven que la vacunació a l'estiu baixés a unes 300.000 dosis la setmana i que confiaven posar-ne unes 450.000.

Argimon considera que haver arribat pràcticament al 64% de la població catalana amb pauta completa de la vacuna de la covid-19 a hores d'ara és una xifra «molt bona», si bé no esperaven que el ritme de vacunació a l'estiu baixés com ho ha fet. «Ara és molt bon moment per posar-se la vacuna. Ens pot servir per encarar molt millor el curs», va afirmar.