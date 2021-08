El monjo del monestir de Poblet acusat de tocaments sexuals a una menor ha quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar aquest dijous davant el jutjat de guàrdia de Valls. El frare haurà de comparèixer periòdicament davant l'autoritat judicial. El jutge també li ha retirat el passaport, li ha prohibit sortir del país i li ha imposat una ordre d'allunyament mínim de 200 metres de la víctima, així com la prohibició de comunicar-s'hi per qualsevol via. La causa serà investigada pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Valls. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Valls el van detenir aquest dimecres per uns fets que hauria comès el 15 d'agost passat.

La comunitat cistercenca ha apartat cautelarment l'home de tota activitat, ha ordenat l'obertura d'una investigació prèvia canònica i s'ha posat a disposició de les autoritats policials i judicials per aclarir els fets i depurar les responsabilitats que se'n puguin derivar, segons ha informat a través d'un comunicat. L'abat de la comunitat, Octavi Vilà, ha informat personalment als membres de la comunitat d'aquest primer cas d’abusos que afecta el monestir.