Els Mossos investiguen l’assassinat d’un nen de dos anys, en un hotel de Barcelona, presumptament a les mans del seu pare, que va fugir, per la qual cosa la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra l’estant buscant en un operatiu muntat primer a Barcelona i ampliat després per a tota Catalunya.

Els Mossos van obrir una recerca per esbrinar les circumstàncies d’aquest succés i la seva autoria, i busquen com a presumpte autor dels fets el pare del petit per detenir-lo. Es tracta de Martín Ezequiel Álvarez Giaccio, té 44 anys d’edat, mesura 1,78 centímetres d’altura, porta el pèl rapat, la barba retallada, té complexió atlètica i els ulls marrons.

A mitja tarda, la policia catalana va fer una crida a la col·laboració ciutadana a través de les xarxes socials, facilitant la descripció de l’home i adjuntant una fotografia del presumpte autor d’aquest homicidi.

Segons va avançar la Cadena SER, la mare, que s’estava separant de la seva parella, hauria trucat alertant que el pare s’havia emportat el nen a un hotel de Barcelona i que li enviava missatges dient-li que «se’n penediria».

El Sistema d’Emergències Mèdiques va enviar al lloc quatre ambulàncies, una d’elles pediàtrica, però els sanitaris, que van trobar al nen inconscient i amb la cara habitada, no van poder reanimar-lo.

Fugida a Montjuïc

Després d’analitzar les càmeres de seguretat, els investigadors van comprovar que l’home es va escapar saltant la tanca de la piscina de l’hotel, passades les deu de la nit, i que va fugir cap a Montjuïc.

Poc abans, havia sortit de l’habitació, a la setena planta de l’Hotel Concòrdia, a l’avinguda del Paral·lel, per comprovar que no hi havia ningú al passadís.

La unitat de recerca dels Mossos està recaptant tota la informació possible sobre persones de l’entorn familiar i social dels progenitors del nen assassinat, als quals està prenent declaració des de primera hora d’ahir al matí, per aclarir les circumstàncies de la mort del menor i determinar amb exactitud l’autoria dels fets. En la investigació, a càrrec d'Agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos, van ser determinants els enregistraments de les càmeres de seguretat de l'hotel, que capten un home abandonant l'habitació en la qual es va produir l'homicidi i saltant minuts després la tanca que envolta la piscina a la part posterior de l'establiment, per fugir després del lloc dels fets, moment en el qual se li perd la pista.

Mostres de condol

L’Ajuntament de Barcelona va oferir ahir suport psicosocial i acompanyament a la mare del nen. Ho va dir la tinenta d’alcalde de Drets Socials, Laura Pérez, en un tuit recollit per Europa Press en el qual va condemnar «aquest terrible homicidi d’un nen petit» i va assegurar que estan seguint el cas de prop.

L’Ajuntament de Barcelona vaconvocar a les 19 hores a la plaça Sant Jaume un minut de silenci en senyal de duel i de rebuig per l’homicidi.

A través d’Instagram, l’alcaldessa Ada Colau, va convidar «a la ciutadania a sumar-se a aquesta mostra de rebuig de la violència i a expressar el seu condol i suport a la mare i a la família afectada».

«No hi ha paraules per a expressar el dolor i la ràbia davant l’homicidi d’un nen petit. Condemnem i lamentem profundament la mort d’un nen de 2 anys aquesta nit a Barcelona, presumptament assassinat pel seu pare. I donem tota la calor i suport a la seva mare, la seva família i éssers estimats, que tenen a disposició els serveis de suport psicosocial de la nostra ciutat», va escriure Colau en xarxes socials.

Per part seva, la Conselleria d’Igualtat i Feminismes també va lamentar aquest presumpte homicidi, va explicar que està fent el seguiment del cas i que es va posar a la disposició de l’Ajuntament per «activar els protocols pertinents». «Demanem als mitjans tot el respecte amb el tracte de les informacions. Vetllem per garantir la privacitat de la família del nen», va sostenir.

