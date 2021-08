La tercera dosi de reforç de la vacuna de la COVID per a la població més vulnerable encara no s’ha aprovat a Espanya, i caldrà esperar almenys una setmana més, però el Govern i les comunitats es troben cada vegada més prop de prendre aquesta decisió. «Estem preparats», va dir ahir la ministra de Sanitat, Carolina Darias, després del Consell Interterritorial, que reuneix l’executiu i les autonomies.

Falta per saber quan i a qui s’inocularà aquesta protecció de reforç, i Sanitat vol conèixer primer a l’informe de la Ponència de Vacunes, el pronunciament de l’Agència Europea del Medicament (EMA) i els estudis de les pròpies farmacèutiques. El Govern calcula que la setmana vinent ja tindrà les dades sobre la taula. «Nosaltres ja ens hem posat a treballar. Comença a haver-hi un consens. El nostre país està preparat per inocular aquesta tercera dosi, però cal decidir quan i a qui», va assenyalar Darias. «Estem en marxa i estem treballant», va insistir.

Espanya, com tots els països rics, porta diverses setmanes discutint sobre la tercera dosi per als majors i els immunodeprimits. No obstant això, a diferència d’altres membres de la UE, com Alemanya i França, que ja han anunciat que l’administraran a partir de setembre, ha preferit anar amb més cautela. La posició de la majoria de les autonomies és similar a la del Govern. Creuen que serà necessària una dosi de reforç per a aquests col·lectius, però demanen esperar a les evidències científiques. Encara que el posicionament de la EMA es presumeix imminent, fonts de l’organisme van assenyalar aquest dimecres a Efe que «encara s’estan revisant les dades per a fer les recomanacions que puguin ajudar» els països europeus a prendre una decisió que, d’altra banda, també compta amb rellevants detractors.