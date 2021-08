El 50,7% dels menors de 12 a 15 anys ja han rebut la primera dosi de la vacuna anticovid a Catalunya, després que Argimon anunciés dilluns que Salut vol arribar a l'inici del curs escolar amb el major nombre d'alumnes vacunats i amb el 100% d'aquesta franja d'edat amb almenys una dosi. Segons les dades de vacunació actualitzades aquest dimecres pel Departament de Salut, un 75,7% dels majors de 16 anys ja estan immunitzats contra la covid-19 amb la pauta completa, xifra que baixa al 64,5% si es compta la població total.

Els equips de vacunació van injectar ahir un total de 69.088 noves dosis, una xifra molt per sota de la seva capacitat perquè ha disminuït la petició de cites, de les que 19.499 van ser primeres dosis i 49.589 segones. Per això, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va cridar a la franja de 40 a 49 anys a vacunar-se contra la covid-19, ja que és un grup vulnerable al virus i prop d’un 20% encara no ha rebut la primera dosi. «És una prioritat», va dir en una entrevista a Eldiario.es, on va mostrar la seva procupació per aquesta franja d’edat ja que és «molt de risc d’emmalaltir de forma greu». «És molt important que es vacuni quanta més gent, millor» va reiterar el conseller, que va subratllar que l’objectiu és arribar entre el 90 i 95% de població vacunada amb la pauta completa per a aconseguir la immunitat de grup. Tot i que inicialment s’havia situat la immunitat de grup en un 70%, l’aparició de variants més contagioses del virus ha fet que els experts considerin que cal augmentar el mínim de persones vacunades.

Sobre la possibilitat d’inocular una tercera dosi, Argimon va explicar que «és possible» però que ho estan estudiant les autoritats sanitàries europees.