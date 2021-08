Catalunya acollirà almenys 136 refugiats afganesos arribats a l'Estat espanyol en el marc de les operacions d'evacuació de l'exèrcit espanyol i les forces internacionals, segons l'actualització d'aquest divendres. En concret, 73 persones arribaran a la demarcació de Barcelona, 48 a Girona i 15 a Tarragona, tot i que les xifres podrien augmentar en les pròximes hores. Dels refugiats que aniran a Catalunya, 74 són homes i 62 dones. D'aquests, 62 són menors d'edat. En total, des de l'inici de les repatriacions han arribat a Torrejón 2.058 persones, de les quals 1.641 provenien dels contingents espanyols i la resta d'avions europeus o dels Estats Units. Fins ara, han entrat al sistema d'acollida 1.049 afganesos.

A Barcelona arribaran 36 homes i 37 dones, entre ells 34 menors. A Girona són 28 homes i 20 dones, incloent-hi 23 menors, mentre que a Tarragona hi haurà 10 homes i 5 dones, entre els quals 5 menors. Del total de refugiats que arribaran a Catalunya, 62 són menors d'edat, el 45,6%.

Segons les dades publicades pel ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la majoria dels refugiats arribats a la base de Torrejón aniran, per ara, a Catalunya i Castella-i-Lleó, que n'acollirà 146.

Per ara, les dades del govern espanyol indiquen que 108 refugiats aniran a Andalusia, 100 a l'Aragó, 32 a Astúries, 3 a les Illes Balears, 42 a Cantàbria, 61 a Castella-la-Manxa, 59 al País Valencià, 18 a Extremadura, 36 a Galícia, 18 a La Rioja, 82 a Madrid, 70 a Múrcia, 63 a Navarra i 85 al País Basc. Hi ha 41 persones més que s'han derivat a una nova localització des de Torrejón, però per les quals la base de dades d'Inclusió encara no té el destí final.

Aquestes xifres corresponen a les derivacions fins a les dotze del migdia d'aquest divendres, i el govern espanyol preveu que, durant la resta d'aquest divendres, es puguin transferir 5 persones més.

Segons l'Executiu espanyol, el temps mitjà d'estada a les instal·lacions provisionals de trànsit a Torrejón és de 37 hores. D'altra banda, del total de 2.058 persones que han aterrat a les instal·lacions espanyoles, 1.131 són adults i 927 menors d'edat, amb 1.084 homes i 974 dones.