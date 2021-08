El jutge va detenir dimecres el monjo del monestir de Poblet, de 68 anys, acusat d’un delicte contra la llibertat sexual per presumptes tocaments a una nena de 5 anys, després de la denúncia que va presentar un turista alemany que va fotografiar com el religiós tocava la nena el 15 d’agost.

El monjo va quedar en llibertat amb càrrecs ahir al migdia després de deixar declaració davant el jutge i d’haver sigut arrestat dimecres, quan va ser citat a declarar a la comissaria de Valls (Tarragona).

Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el monjo, a qui se li imputa un delicte d’abús sexual a una menor, va quedar en llibertat però el jutjat de primera instància i d’instrucció número 3 de Valls, que instrueix la causa, va acordar que comparegui periòdicament davant l’autoritat judicial, li va retirar el passaport, li va prohibir sortir del país i va decretar un allunyament mínim de 200 metres de la víctima, amb qui no podrà comunicar-se per cap via.

Fonts del monestir van explicar que el succés va ocórrer el 15 d’agost a la sortida de la missa conventual, a la plaça del monestir, quan un monjo parlava amb la família de la nena, de 5 anys, i l’acusat jugava amb la menor en una zona amb públic.

Segons va assegurar el president del patronat de Poblet, Tòfol Trepat, el monjo va sortir de la missa a les 12.30 hores del 15 d’agost acompanyant els pares de la nena i, a la plaça del monestir, davant de moltes persones, feia bromes i pessigolles a la menor davant dels seus pares. En un moment donat, la nena es va aixecar la faldilla que portava i, pel que sembla, el monjo l’hauria tocat, moment que un turista alemany va captar amb la seva càmera fotogràfica.

En veure la foto i consultar-ho amb juristes del seu país, li van aconsellar que portés la fotografia a la policia, per això va presentar la denúncia amb la foto davant els Mossos d’Esquadra, que també han interrogat la família i tenen pendent fer-ho amb l’altre monjo que hi havia al lloc quan va ocórrer l’escena.

Segons fonts del monestir, la família, molt pròxima al monestir i assídua als seus actes religiosos, no ha presentat cap denúncia ni considera que l’acció del monjo pugui ser considerada delicte, tot i que l’abat ha decidit mantenir la suspensió cautelar del monjo mentre duri la investigació canònica i la judicial.

«No és creïble», diu el patronat

Tòfol Trepat va assegurar que «no és creïble un abús de menor a les 12.30 del matí davant de l’església abacial, davant els pares, que, a més, són amics de Poblet». «Soc el primer que critica la pederàstia, però el que ha passat amb aquest cas és una caça de bruixes. Crec que tot està aclarit, però el mal ja està fet», va declarar Trepat.