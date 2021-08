El tribunal d’Edimburg va decidir ahir tancar definitivament el cas per la petició d’extradició de l’exconsellera Clara Ponsatí, actualment eurodiputada per Junts i resident a Bèlgica. Segons va explicar l’advocat de Ponsatí, Aamer Anwar, el tribunal considera que Ponsatí ja no està sota la seva jurisdicció i que, per tant, cal finalitzar el procés judicial per extradir-la a Espanya.

El cas a Escòcia portava obert més de tres anys, però el novembre del 2019 el tribunal d’Edimburg ja va permetre a Ponsatí recuperar el seu passaport i viatjar a l’estranger.

El lletrat de l’exconsellera de la Generalitat a Edimburg va explicat que el tribunal «ja havia anticipat que Clara Ponsatí ja no estava sota la jurisdicció d’Escòcia» i aquest matí «s’ha acordat que ha de deixar de ser una persona buscada i que els processos judicials per la seva extradició s’han de tancar definitivament».