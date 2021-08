En Comú Podem va carregar ahir contra el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, per manifestar en una entrevista que no tenia a l’agenda la internalització del 061 i del transport sanitari no urgent. El seu portaveu al Parlament, David Cid, va anunciar que han demanat la compareixença «urgent» del conseller perquè doni explicacions per aquesta «negativa». Cid recorda que es tracta d’un «compromís» assolit al Parlament a través d’una proposta de resolució i exigeix que es compleixi. «El president Aragonès ens va anunciar un Govern de transformació i nosaltres creiem que anem cap a un govern de la resignació», va dir. «I, en aquest cas, que anem camí que Argimon consolidi les polítiques de retallades que va impulsar Boi Ruiz», va afegir.

En una entrevista a elDiario.es, Argimon va deixar entreveure que no se sentia vinculat a l’acord entre ERC i la CUP, que incloïa aquest compromís, i ara els cupaires i els comuns han carregat contra el conseller de Salut.

En Comú Podem ja ha registrat la petició d’una compareixença d’Argimon al Parlament, que esperen que es materialitzi al llarg del mes de setembre. Volen que doni explicacions sobre les seves declaracions i sobre el que consideren un «incompliment» d’una proposta de resolució aprovada. «No entenem aquesta posició i demanem al conseller Argimon que comparegui», va afirmar Cid.