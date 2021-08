Els locals d’oci nocturn de Catalunya han facturat durant l’agost un 3,68% del que va facturar el mateix mes del 2019, segons la patronal Fecalon. Així ho recull l’estudi que ha elaborat l’entitat sobre l’impacte de la covid-19 en el sector, on constaten que tan sols un 8,2% dels enquestats han cobert les expectatives que tenien durant l’estiu. Amb tot, asseguren que les xifres demostren «la ruïna del sector» per segon estiu consecutiu i exigeixen al Govern un «canvi de rumb» amb un oci «obert i regulat» per tal d’evitar «botellons» i festes il·legals. En aquest sentit, exigeixen un «pla per la reactivació» de manera «immediata» que permeti recuperar l’activitat al 100% dels locals durant el pròxim mes de setembre.

Així, des de Fecalon fan una valoració «crítica i molt negativa» de la desescalada durant l’última fase de la crisi del coronavirus. La patronal remarca que un 91,8% dels enquestats consideren que la gestió política del final de l’estat d’alarma ha resultat «desastrosa». Així mateix, en una escala d’1 a 10 per valorar el compliment de les expectatives que tenia el sector sobre l’estiu, els empresaris consideren que tan sols han arribat a una puntuació d’1,6. Tot plegat ho atribueixen a les restriccions imposades per les diferents comunitats autònomes.

En relació amb les ajudes econòmiques, asseguren que l’escenari és «tan dramàtic» com en informes anteriors. Després de tot, Fecalon considera que la situació és «insostenible» i, per tant, asseguren que reactivaran les protestes i les mobilitzacions durant els pròxims mesos.

D’altra banda, la patronal Fecasarm ha reclamat al departament d’Empresa i Treball del Govern que aprovi una cinquena línia d’ajuts per al sector de l’oci nocturn, afectat per diverses restriccions des de l’inici de la pandèmia.