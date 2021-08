El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va avalar ahir la petició del Govern per prorrogar una altra setmana més la limitació de reunions tant d'amics com de familiars a un màxim de 10 persones, així com l'aforament al 70% en totes les cerimònies civils i religioses. L'alt tribunal català va donar el vistiplau a la pròrroga de les restriccions que va sol·licitar la Generalitat per contenir la pandèmia, després d'haver rebutjat fins a dues vegades la petició de l'executiu per estendre el toc de queda a municipis amb alta incidència de coronavirus per considerar que, donada la millora de les dades epidemiològiques, no és una mesura sanitària, sinó d'ordre públic que limita drets. La Generalitat finalment va desistir de demanar-ne l’aplicació i no va demanar renovar-lo als 19 municipis on encara seguia vigent.

El TSJC defensa l'informe de l'Agència de Salut Pública, que indica que malgrat la millora dels índexs epidemiològics els últims dies, la «tensió mantinguda en el sistema sanitari impacta sobre l'activitat ordinària programada». A més, ressalta que del total de brots actius, el major percentatge es dona en l'àmbit familiar (29,5%), seguit de les residències geriàtriques (20,8%) i l'àmbit social (19,5%), la qual cosa motiva avalar la limitació de les reunions a un màxim de deu persones.