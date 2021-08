Els Mossos Esquadra van demanar la col·laboració ciutadana per localitzar i detenir el pare del nen de dos anys d’edat assassinat el dimecres en un hotel de Barcelona, per la seva presumpta relació amb la mort del menor.

Segons informa la policia catalana en el seu compte de Twitter, es tracta de Martín Ezequiel Álvarez Giaccio, té 44 anys d’edat, mesura 1,78 centímetres d’altura, porta el pèl rapat, la barba retallada, té complexió atlètica i els ulls marrons.

En el moment de fugida, el parricida portava una samarreta grisa, uns texans i unes sabatilles vermelles, sense cap mena de bossa o motxilla. La policia catalana controla estacions de tren, d’autobús, aeroports i els voltants dels habitatges de familiars, amics i companys del sospitós, que residia al Vendrell i que feia pocs dies que s’havia separat de la seva parella, que s’havia instal·lat al barri barceloní de Sants amb el seu fill de 2 anys i 9 mesos.

Al costat de la crida dels Mossos demanant la col·laboració ciutadana, s’adjunta una foto del presumpte homicida del menor. Sobre les 22.30 del dimecres, agents de la Guàrdia Urbana van trobar el petit en una habitació de l’hotel Concòrdia, situat en l’avinguda del Paral·lel de Barcelona, inconscient i amb la cara plena de blaus, sense que els sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que van intentar reanimar-li poguessin fer res per salvar-li la vida.

Missatges amenaçadors

Va ser la pròpia mare la que va alertar a la policia després de rebre missatges amenaçadors del pare del nen, del qual estaria en procés de separació, amb un «et penediràs», per la qual cosa si es confirma la incriminació del pare en els fets es tractaria d’un cas de violència vicària, aquell en el qual l’home busca danyar a la dona a través dels fills.

La Guàrdia Urbana va trobar al petit sota el llit. Van tractar de reanimar-ho, però no van poder fer res per salvar la seva vida. Tot apunta al fet que el pare l’hauria ofegat amb un coixí abans de fugir. Després d’analitzar les càmeres de seguretat, els investigadors van comprovar que el pare del menor es va escapar saltant la tanca de la piscina de l’hotel passades les deu de la nit, i que havia fugit cap a Montjuïc. Poc abans, havia sortit de l’habitació, en la setena planta de l’Hotel Concòrdia, en l’avinguda del Paral·lel, després de comprovar que no hi havia ningú al passadís.