Intoxicació múltiple per monòxid de carboni en una casa de colònies de Fogars de Montclús (Vallès Oriental), en ple Parc Natural del Montseny. 58 nens i 9 monitors han quedat afectats de diferent consideració, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha valorat tots els afectats 'in situ'. Finalment, el SEM ha traslladat 34 menors i 4 monitors, tots en estat lleu, a diversos hospitals per observació: 9 a l'Hospital de Sant Celoni, 15 a l'Hospital de Mataró, 7 a l'Hospital de Granollers i 7 més a l'Hospital de Mollet. L'avís de la incidència s'ha rebut cap a les 12.10 hores a la casa de colònies Can Riera de Ciuret, a tocar de la Costa del Montseny, i ha mobilitzat diverses dotacions de Bombers, SEM i Mossos d'Esquadra.

Els Bombers no troben anomalies a les lectures del gas de la casa de colònies del Montseny

Els Bombers de la Generalitat no han trobat anomalies en les lectures del servei de gas de la casa de colònies de Fogars de Montclús. Segons ha explicat el cos, han buscat la possible fuita i han comprovat que "els valors en les lectures són normals i correctes". S'han revisat entre altres diverses instal·lacions com les dutxes o la piscina exterior i no s'ha trobat encara la possible causa. El cos havia deu dotacions per atendre el cas i buscar l'origen de la intoxicació, que ha obligat a traslladar 34 menors i quatre monitors a centres hospitalaris en observació.