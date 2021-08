La Generalitat ha tancat temporalment la residència de gent gran San José de Granollers per un brot de covid-19 que ha provocat tres morts, segons ha confirmat la conselleria d'Afers Socials. Almenys 21 dels 37 usuàries del centre han donat positiu. Nou han donat negatiu a la PCR i quatre són contactes estrets de positius.

Ara, estan aïllades en residències de Sabadell i Premià de Mar, mentre que tres residents que han donat negatiu han anat a casa de les seves famílies. També hi ha alguns positius entre les professionals i les germanes de la congregació, que estan fent aïllament. El tancament es va fer dijous i serà temporal. Drets Socials està fent seguiment de la situació per facilitar la reobertura del centre el més aviat possible.