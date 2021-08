Catalunya tancarà l’estiu amb l'arribada d'un temporal. Les fortes pluges que s’esperen per a la nit de diumenge i dilluns han portat la Generalitat a activar l’alerta per possibles inundacions a tot el territori, especialment al litoral, el prelitoral sud i el centre.

Protecció Civil espera que les precipitacions previstes per a les pròximes hores puguin superar els 20 litres per metre quadrat i anar acompanyades de tempestes. És per això que han fet una crida a la ciutadania per extremar les precaucions, limitar les activitats a l’aire lliure i demanar, a aquells que tenen vehicles, que no els estacionin a prop de rius per temor de desbordaments.

Pluges fins dimarts

La intensitat de les pluges serà més forta al sud de Catalunya. Al Baix Ebre i el Montsià, per exemple, es poden superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores.

#ProteccioCivil activa l'ALERTA del Pla #INUNCAT per la previsió de pluges intenses sobretot al litoral i prelitoral sud i central a partir d'aquesta nit.



Nota de premsa https://t.co/hxtBy0STvo pic.twitter.com/7ZYApanTLz — Protecció civil (@emergenciescat) 29 de agosto de 2021

Aquest episodi de pluges començarà durant la matinada de dilluns –afectant, sobretot, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central– i s’anirà estenent per tot el país, arribant a la tarda a les zones pirinenques, on no s’espera que siguin tan intenses.

Dimarts arribaran al litoral, entre el Tarragonès i el Maresme, i a partir del migdia s’estendran al Prepirineu i a les comarques del Berguedà, Ripollès, Garrotxa i Osona.