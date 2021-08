"Profundament avergonyits", "intensament adolorits" i "humilment penedits". L'abat de Poblet, Octavi Vilà, ha utilitzat aquests termes en la seva homilia dominical per expressar la posició de la comunitat benedictina davant del cas del cas del monjo acusat d'abusos sexuals a una nena que visitava el monestir amb la seva família i que ha transcendit aquesta setmana. Vilà ha lamentat que el monestir s'hagi convertit en "pedra d'escàndol per als creients i no creients" i ha mostrat el "màxim interès" perquè la justícia esclareixi els fets, reiterant el seu compromís de col·laboració. Demana que s'imposi "la veritat" davant "l'ombra de dubte" i ha instat la comunitat a posar-se "al servei" dels investigadors sense "cap recança ni restricció".

Durant l'homilia, amb un paràgraf en llengua castellana, l'abat de Poblet ha recordat l'obertura d'una investigació eclesiàstica i la voluntat de col·laborar amb la justícia per "esclarir els fets i depurar les responsabilitats que se'n poguessin derivar". "La veritat al final sortirà a la llum i és això el que ens interessa a tots, això és el vertaderament important. Fins llavors tot seran ombres, dubtes, especulacions més o menys malintencionades o benintencionades", ha remarcat. També ha reiterat la voluntat de "lluitar contra tota mena d'abusos a l'Església", prenent "mesures de prevenció" perquè Poblet siguin "un lloc segur per tothom".

En la declaració judicial dijous passat, el monjo de Poblet investigat s'hauria declarat culpable "d'un sol tocament" a la nena, segons va avançar l'ACN. Va quedar amb llibertat amb càrrecs després de declarar. El jutge, però, li va imposar l'obligació de comparèixer periòdicament al jutjat i una ordre d'allunyament de la víctima, a més de retirar-li el passaport. Per la seva banda, l'abat de Poblet ha prohibit cautelarment el frare d'exercir els seus drets capitulars, de fer qualsevol activitat pastoral i d'abandonar la clausura.

Els fets es van produir el 15 d'agost després de la missa a l'interior de l'església. El cas s'hauria iniciat arran d'una fotografia feta per un turista alemany, que va veure l'home jugant amb la nena d'una manera que no hauria considerat apropiada. A la fotografia s'apreciarien indicis del tocament, segons fonts de la mateixa comunitat monàstica.