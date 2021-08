El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha descartat reobrir l'oci nocturn més enllà de les 00:30 hores de la matinada abans de l'inici del curs escolar. En una entrevista a TV3, el cap del Govern ha argumentat que el "gran repte" és superar la represa de les classes, el 13 de setembre, i aprofitar la vacunació: "Superem l'inici del curs i deixem passar unes setmanes", ha afegit. Així, Aragonès defensa que l'oci nocturn continuï sense ampliar la seva franja horària, i ha sentenciat que no se n'han d'aixecar les restriccions fins que no s'hagi descongestionat l'àmbit assistencial: "Quan hi va haver un intent d'obertura va haver-hi un augment dels contagis. Encara estem en la cinquena onada", ha subratllat.

