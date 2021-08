Un total de 34 menors dels 54 que es trobaven de colònies en una casa de Fogars de Montclús (Vallès Oriental) i quatre monitors van ser donats d’alta dels hospitals als quals havien estat traslladats en estat lleu dissabte després de patir una intoxicació múltiple per monòxid de carboni. Tots ells van passar unes hores en observació, però van poder abandonar els centres hospitalaris amb el pas del temps.

Els Bombers de la Generalitat van acudir a la casa al voltant de les dotze del migdia, després de rebre un avís de la intoxicació. Van procedir a evacuar els que estaven a dins i van revisar totes les habitacions, les dutxes, les piscines i altres instal·lacions. A l’hora de tancar aquesta edició no havien transcendit les causes de la fuita de monòxid de carboni.

A la casa rural -Can Riera de Ciuret, situada a la falda del Montseny-, hi passaven uns dies 54 nens i adolescents d’entre 5 i 18 anys d’un centre d’oci educatiu de Mataró, al costat de nou monitors i quatre responsables de l’activitat. Alguns van haver de ser tractats amb oxigen, malgrat que no van necessitar ser traslladats a centres sanitaris.

Deu dotacions dels Bombers van romandre durant hores al lloc dels fets per esbrinar l’origen de la fuita, amb la col·laboració dels operaris de la companyia de gas i la que s’ocupa de les calderes.

De tots els que van haver de ser atesos, 9 havien estat traslladats a l’Hospital de Sant Celoni; 15, al de Mataró; 7, al de Granollers i 7 més al de Mollet.