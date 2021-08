El Sants que desmunta tarimes, recull cadires de fusta i escombra el tros de vorera al matí es va ajuntar ahir amb els últims grups de joves, molts amb visible cansament, rímel corregut i samarretes negres de grups musicals. Res que sorprengui en un barri que celebra el seu últim dia de festa major, si no fos perquè estem encara en pandèmia i perquè unes hores abans, a les quatre de la matinada, s’havia hagut de desallotjar, a cop d’antiavalots, diversos milers de persones que celebraven un macrobotellón a la plaça de l’Espanya Industrial. Sense mascaretes ni distàncies de seguretat i, una nit més, amb moments d’alta tensió amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. De res va servir la crida a l’ordre que havia fet l’Ajuntament hores abans.

Motos bolcades per terra, brigades de neteja que intentaven arreglar carrers a un ritme gairebé frenètic, a cops de manguera i amb molts vehicles escombra. Només del tram final del carrer de Premià, en el tros que va a parar al parc, pot haver sortit alguna tona de residus, amb cadires de terrassa incloses. L’olor d’orina dominava l’escena. Les restes de la desbandada i del llançament d’objectes eren notables. «És que han vingut més de 10 furgons d’antiavalots i la gent s’ha espantat i ha arrencat a córrer una mica sense saber cap a on», protestava una noia que, segons explicava, va estar una estona a la festa. El balanç oficial de la intervenció policial i la consegüent batalla campal va ser de diversos ferits lleus, entre ells sis agents dels Mossos d’Esquadra i un detingut acusat d’atemptat contra l’autoritat.

Després de la finalització de l’última actuació musical de la festa alternativa de Sants, desenes de joves van seguir la festa al parc, fent-se forts davant el desallotjament policial. En un dels accessos al recinte, dos joves que intentaven sortir per un lateral van caure des d’un mur d’uns tres metres d’alçada i un d’ells va haver de ser evacuat en ambulància.

Molts grups anaven carregats de bosses amb beguda i amb neveres, i amb el pas de les hores s’anava escalfant l’ambient i es van començar a produir algunes baralles. En una d’aquestes baralles, a un noi li van trencar una ampolla de vidre al cap i va haver de ser atès pels serveis sanitaris.

A mig matí, quan el barri despertava de la ressaca i els veïns aclamaven els ciclistes participants en una cursa popular, els estanys d’aigua de l’Espanya Industrial, tot i els esforços dels equips de neteja exprés, seguien desbordant escombraries, mentre sota el cartell de «Festa Alternativa de Sants», un grup d’homes de diferents edats jugaven un partidet de futbol. «No et fiquis a l’aigua, Bobby, que està molt bruta», li cridava l’Antònia al seu gos, amb el qual s’havia acostat a veure de primera mà les restes de la nit. «Aquest cop s’han passat de veritat», protestava la dona, que viu en un carrer proper. «Perquè és que si ara torna a pujar la covid, ja sabem qui hi ha contribuït», sentenciava la septuagenària. «I a mi que no em diguin mai més que això dels botellons és cosa de quatre nens amb ganes de festa, perquè aquí a la nit eren milers», observava Dolors.

Reaccions violentes

La policia porta dies advertint de les violentes reaccions que es troben en alguns casos quan van a desallotjar aglomeracions d’aquest tipus. No només han demanat més reforços per atendre la proliferació de botellots simultanis en diferents punts del territori, sinó per poder contenir possibles agressions que podrien estar vinculades a moviments antisistema i de contraris a les restriccions anticovid.

Per part seva, la presidenta del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, va reclamar la compareixença del regidor de seguretat, Albert Batlle, després dels incidents a les festes de Gràcia i Sants. Guilarte va dir que el govern municipal ha convertit Barcelona «en la capital europea dels botellons» perquè comuns i PSC estan «inactius davant de l’incivisme», segons ACN.