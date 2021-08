Els Mossos d’Esquadra van detenir el 24 d’agost un home de 39 anys com a presumpte autor d’un robatori amb violència en una botiga de roba de l’Hospitalet de Llobregat i per quatre robatoris amb violència a vianants al barri de Collblanc-la Torrassa en només cinc dies. L’assalt a la botiga de roba es va produir el mateix dimarts 24 d’agost i el sospitós inicialment es va fer passar per un client, va intimidar la propietària amb un tornavís i li va robar les joies que duia posades a més de la seva bossa de mà. L’home va utilitzar la violència física contra la víctima colpejant-la contra el mostrador perquè obrís la caixa enregistradora i va marxar deixant la dona lligada amb brides al magatzem de la botiga.

La investigació policial es va iniciar cinc dies abans –el 19 d’agost- quan els agents van tenir coneixement d’un robatori amb violència i intimidació que s’havia produït en un carrer de l’Hospitalet.