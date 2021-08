Mohamed Abdellah és un exmilitar i dissident algerià que, segons la seva família, va decidir traslladar-se a Espanya per poder denunciar la corrupció del seu país, i que va ser deportat la setmana passada des del CIE de la Zona Franca de Barcelona. «Nosaltres tenim una pregunta, per què ha passat això si el meu marit no té cap problema amb Espanya, per què?», es pregunta desconsolada Khadidja, la seva dona, amb qui tenen dos fills. Va explicar que el 12 d’agost Abdellah va anar a renovar la petició d’asil i li van dir que la hi denegaven, el van detenir i el van enviar al CIE de Barcelona. El dissabte 21 d’agost li van comunicar que l’havien dut amb avió a Almeria, d’on el portarien amb vaixell fins a Algèria.

«Algèria tortura activistes», es lamenta Khadidja. «Ara Espanya serà còmplice del que li pugui passar, perquè Espanya ho hauria d’haver evitat», exclama. Explica que el seu marit tenia feina, pagava la Seguretat Social, no tenia antecedents i afegeix que no entenen què ha passat. «Vull que Espanya faci retornar el meu marit», reclama.

Segons explica la seva família, Mohamed Abdellah era un militar que prenia imatges diàries de la frontera per prevenir el contraban entre Algèria i Tunísia. Després d’intentar alertar les autoritats de la presumpta corrupció generalitzada que considerava que hi havia, va contactar amb activistes algerians perquè l’ajudessin. Tement per les represàlies, va marxar d’Algèria a Espanya el 8 de novembre del 2018 i va demanar protecció internacional. Des d’aquell moment va seguir denunciant la situació tot i rebre amenaces i pressions per deixar-ho de fer.

Uns dies després que ho fes Khadidja sense problemes, el 12 d’agost Abdellah va anar a renovar la petició d’asil. Li van incoar un expedient sancionador d’expulsió preferent «per participar en activitats contràries a la seguretat nacional o que puguin perjudicar les relacions d’Espanya amb altres països», segons expliquen els seus advocats.