«Avergonyits, adolorits i penedits». El monestir de Poblet va entonar ahir el mea culpa en una contundent homilia en la qual la comunitat benedictina dona la cara després de la detenció d’un dels seus monjos per un suposat cas de tocaments a una menor de cinc anys comès el 15 d’agost. El religiós, de 68 anys, va quedar en llibertat amb càrrecs el passat 26 d’agost, acusat d’un delicte contra la llibertat sexual després d’haver estat fotografiat amb la nena per un turista alemany que visitava el recinte.

L’abat de Poblet, Octavi Vilà, ja va retirar el sospitós de tota activitat i li va dispensar d’haver de seguir la regla de la clausura, perquè pugui sortir del monestir, però ahir la comunitat va voler expressar la seva consternació i repulsa. «El dubte ens enfosqueix amb allò que hagi pogut donar lloc a escàndol, per això tenim el màxim interès en què la justícia aclareixi els fets i poder així arribar a la veritat que ens pugui fer lliures», va destacar.

«Peca tota la comunitat»

En l’homilia també es va incidir en què el monestir s’ha posat en tot moment a disposició de tota investigació «sense objeccions ni restriccions» perquè s’aclareixin els fets com més aviat millor. «La sanació arriba únicament quan es coneix la veritat i cal apartar tot allò que pugui enfosquir-la, amb les conseqüències que això tingui», va continuar. «Perquè, si un germà de comunitat comet una falta, quan peca, en certa manera es pot dir que peca tota la comunitat sigui per acció o per omissió i el superior ha de ser el primer a assumir-ho i darrere d’ell cada germà», s’afirmava.

En aquest sentit, va recordar les paraules de papa Francesc: «Mirant cap al futur mai serà poc tot el que es faci per generar una cultura capaç d’evitar que aquestes situacions no només no es repeteixin, sinó que no trobin espais per a ser encobertes i perpetuar-se. El dolor de les víctimes i les seves famílies és també el nostre dolor, per això és urgent reafirmar una vegada més el nostre compromís per garantir la protecció dels menors i dels adults en situació de vulnerabilitat».

«Quan s’escandalitza no val invocar circumstàncies, moments o condicions; perquè el mal de l’escàndol no sap d’aquestes coses, només sap del dolor que poden provocar les nostres accions i hem escandalitzat abans que ningú qui va observar un fet, que si és cert, mai s’hauria d’haver produït», va admetre Vilà.

També va dir que «com a comunitat estem intensament adolorits, perquè tal vegada hem fet mal a un innocent».