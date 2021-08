L'estació de Diagonal de la línia 3 ha estat desallotjada aquest dimarts al matí per un incendi a la part inferior d'un vagó que no ha provocat ferits. Poc abans de les 9 del matí, a les 8.52, s'ha detectat una gran presència de fum a l'estació i s'ha ordenat el desallotjament. Els Bombers de Barcelona han realitzat un perímetre de seguretat. S'han tallat també els accessos, així com el trànsit de vianants i vehicles del descendent de passeig de Gràcia, entre la plaça Cinc d'Oros i Rosselló. El foc, que està ja controlat, ha afectat el cablejat i l'interior d'un vagó. No hi ha servei de metro entre Liceu i Vall d'Hebron a causa del fum i hi ha un autobús llançadora substitutiu entre plaça Catalunya i Vall d'Hebron.

Inicialment s'ha fet un tall del servei entre Liceu i Lesseps, però finalment els Bombers han demanat ampliar-lo fins a Vall d'Hebron. Les línies 22 i 24 d'autobús s'han desviat per la intervenció dels cossos d'emergència.