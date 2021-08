Els Mossos d’Esquadra prossegueixen, de moment sense èxit, la cerca del pare del nen de dos anys d’edat assassinat la nit del passat dimarts en un hotel de Barcelona, Martín Ezequiel Álvarez Giaccio, per la seva presumpta relació amb la mort del menor.

L’home, economista, nascut a l’Argentina i nacionalitzat espanyol, de 44 anys d’edat, que mesura 1,78 centímetres d’altura i amb el pèl rapat i la barba retallada, podria haver fugit de l’hotel en taxi i hauria arribat fins a l’aeroport, encara que els investigadors, que estan revisant les càmeres de seguretat del recinte aeroportuari, creuen que no ha pogut abandonar el país amb el seu passaport.

Els especialistes de la policia autonòmica en la cerca de reclusos fugits o que no tornen de permisos s’han unit al grup d’homicidis que investiga el cas per a tractar de localitzar possibles paradors del fugitiu. De moment, estan revisant totes les càmeres de seguretat dels llocs per on hauria passat per a tractar de recompondre la seva trajectòria fugitiva, mentre analitzen anomenades d’alguns ciutadans que creuen haver-li vist en diferents llocs de Catalunya, de moment sense resultat positiu. Mentre la policia autonòmica custòdia el domicili de l’esposa del presumpte assassí, fins ara el supòsit parricida no s’ha posat en contacte amb cap dels familiars que té a Espanya, com el seu pare, que porta anys vivint al Vendrell i que, com la resta de la família, des del primer moment es va posar al servei dels investigadors.