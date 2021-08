El Govern ha aprovat aquest dimarts els decrets per atorgar la Medalla d'Or de la Generalitat a l'activista Arcadi Oliveres, a títol pòstum, i a l'oceanògrafa Josefina Castellví, com ha anunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa després del Consell Executiu.

Concedeix la distinció a Oliveres per la seva "destacada trajectòria cívica, acadèmica i social", mentre que reconeix Castellví per la seva tasca com a oceanògrafa, biòloga i investigadora científica, a més d'escriptora.

El guardó es lliurarà el 9 de setembre en els actes de la Diada, ha detallat Plaja, que ha recordat que la Medalla d'Or de la Generalitat és la màxima distinció honorífica que atorga el Govern, creada el 1978.

Amb aquest reconeixement a Oliveres, que va morir a l'abril, el govern de Pere Aragonès vol "honorar un dels referents socials més estimats de la Catalunya contemporània", mentre que el de Castellví pretén enaltir les pioneres de la recerca científica de Catalunya.

"Amb la seva trajectòria i el seu talent ha obert el camí a moltes dones científiques, fet que, conjuntament amb el seu prestigi i projecció internacional, la situa com un autèntic referent per a les nostres generacions de científics", segons el Govern.