El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no concep la taula de diàleg sense la presència del cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez. En una entrevista ahir a TV3, Aragonès va subratllar que «no entendria» que Sánchez no assistís a la reunió prevista per la setmana del 13 de setembre. A més, el cap del Govern va avisar al president espanyol que, si no compleix l’acord d’investidura entre PSOE i ERC -que fixava el compromís per resoldre el conflicte en la taula de diàleg-, «tot saltarà pels aires». Aragonès també va augurar que Catalunya haurà votat la resolució del conflicte polític abans del 2030 i que, per tant, el país podrà presentar-se amb la seva pròpia bandera als Jocs Olímpics d’Hivern d’aquest any.

Espai de negociació

Aragonès va insistir que Sánchez ha d’estar a la propera reunió de la taula de diàleg. El president del Govern va reiterar que el cap de La Moncloa ha de donar a l’espai de negociació la importància que se li va donar en l’acord de la investidura de Sánchez. De fet, Aragonès el va avisar que «tot pot saltar pels aires» si Sánchez no compleix els acords d’ERC amb el PSOE, en referència a l’estabilitat del president espanyol.

El cap del Govern també va afirmar que la delegació catalana a la taula de diàleg serà «una delegació de Govern», a l’espera de concretar-ne els noms, així com la data. Aragonès també va apuntar que «o es dona una solució democràtica o tornaran a haver-hi moments d’inestabilitat», en referència als resultats que pot donar la taula de diàleg. Ja es va expressar en aquests termes en una entrevista a l’ACN el 17 d’agost, quan va advertir de nous escenaris de «xoc» si l’Estat no fa cap proposta per resoldre el conflicte polític.

Per la seva banda, la portaveu del Comitè Organitzador del 40 Congrés del PSOE i vice-primera secretària del PSC, Eva Granados, va assegurar que «no és tan important qui hi ha a la taula de diàleg com la voluntat d’arribar a acords», en ser preguntada per si el president Pedro Sánchez hauria de ser a la pròxima trobada. En una roda de premsa des de Ferraz, Granados va deixar en mans dels executius la configuració dels equips i va dir que «més enllà de la composició» el que cal és que hi hagi «voluntat de diàleg, negociació i pacte».

D’altra banda, la dirigent socialista va dir al president del Govern, Pere Aragonès, que hauran de portar la proposta de referèndum a l’espai de negociació, tot i que aquesta iniciativa «no pot solucionar absolutament res». «No crec que les declaracions públiques ajudin al procés de diàleg», va etzibar Granados en relació amb l’advertència d’Aragonès que tot «saltaria pels aires» si no es complien els acords.

La dirigent socialista va celebrar que a Catalunya «s’ha inaugurat una nova etapa» i ha afirmat que els socialistes hi han contribuït perquè la nova fase s’emmarqui «en el diàleg, la negociació i el pacte».

Presència amb «credibilitat»

En paral·lel, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va considerar ahir que la presència del president espanyol, Pedro Sánchez, a la taula de diàleg amb la Generalitat conferiria «credibilitat» a la trobada. Tot i això, va advertir que més enllà de qui hi assisteixi, ha de ser «una reunió útil». «Voldríem que fos de negociació, però ens fa por que no arribi a ser ni de diàleg», ha dit en una roda de premsa. Artadi va respondre així a la petició llançada pel president del Govern, Pere Aragonès.