L'eurodiputada de Junts Clara Ponsatí s'ha desmarcat del Consell per la República perquè opera "supeditat a les dinàmiques de la política i el govern autonòmics". En un comunicat, Ponsatí afirma que des del desembre del 2020 no participa en "les deliberacions" de la plataforma presidida per l'expresident Carles Puigdemont ni està "implicada" en les tasques del seu consell de govern, del qual forma part. Ponsatí assegura que havia intentat posposar l'anunci fins que es fessin les eleccions a l'Assemblea de Representants, però "davant dels reiterats retards en aquesta convocatòria" ara creu que té "el deure d'informar" que ja no participa "activament" a l'òrgan de govern de l'entitat.

La plataforma independentista celebrarà les eleccions a l'assemblea a finals d'octubre i no coincidint amb el quart aniversari de l'1 d'octubre com estava inicialment previst.