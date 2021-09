El Departament de Drets Socials preveu destinar 59 milions d'euros dels fons europeus a noves tecnologies per a l'atenció a les persones amb dependència o discapacitat per promoure'n la vida independent. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, en una visita a la Fundació Rubricatus, on s'ha reunit amb representants de Dincat, que agrupa unes 300 entitats del sector de la discapacitat intel·lectual.

Cervera ha remarcat que és "indispensable" la implementació d'innovacions i solucions tecnològiques de l'atenció domiciliària per facilitar la vida independent de les persones amb discapacitat, com ara elements de domòtica o telemedicina, entre altres. A Catalunya hi ha 616.000 persones amb discapacitat i la consellera ha afirmat que cal garantir-ne "tots els drets i la plena inclusió en tots els àmbits".

La consellera i diversos alts càrrecs del departament s'han reunit amb el president de Dincat, Manel Palou, i altres representants de l'associació. Entre les principals demandes del sector, Dincat ha instat Cervera a acabar amb les llistes d'espera per accedir als serveis residencials i d'atenció diürna, concertar-ne noves places i finançar nous serveis d’acolliment. També li han demanat que acordi amb el sector els futurs increments dels mòduls i tarifes i que posi en marxa un pla que reverteixi la situació dels darrers anys. Les entitats han destacat la necessitat de revisar l'actual model d'atenció a les persones amb discapacitat i que s'actualitzi la cartera de serveis socials per enfocar-la cap a una dimensió comunitària més flexible que garanteixi que les persones amb discapacitat puguin viure de forma independent, tal com determina la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de l'ONU del 2006.

Cervera ha recordat el seu compromís de culminar la signatura del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat, el principal objectiu del qual és crear una eina que adapti els principis d'aquesta convenció. La consellera s'ha compromès a reprendre els treballs amb el sector. La trobada entre la titular de Drets Socials i Dincat s'ha fet en el marc d'una visita a la Fundació Rubricatus del Prat de Llobregat. Aquesta entitat promou la inclusió social de les persones amb discapacitat mitjançant la creació de llocs de treball, la inserció laboral i la prestació de serveis de teràpia ocupacional, entre d'altres.